Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

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Водитель в феврале 2021 года обратился с иском к государству в лице Департамента патрульной полиции, где просил суд взыскать в счет возмещения имущественного ущерба 11 900 грн и морального ущерба в размере 2 млн грн.

Указал, что полицейским в отношении него был составлен протокол об админправонарушениях, согласно которому он при встречном разъезде не соблюдал безопасный боковой интервал и совершил столкновение, в результате чего автомобили получили механические повреждения.

Святошинский райсуд Киева производство об административном правонарушении закрыл на основании п. 1 ч. 1 статьи 247 КУоАП при отсутствии состава админправонарушения.

Мужчина также был вынужден обратиться к адвокату, которому заплатил за юридическую помощь 11 900 грн.

Сам истец работал водителем автотранспортных средств в ООО и привлечение его к ответственности могло бы привести к лишению права управления и потери работы.

Макаровский райсуд Киевской области и Киевский апелляционный суд в удовлетворении иска о возмещении ущерба отказали, указав, что составление патрульными полицейскими протокола, в котором фиксируется событие, не является решением субъекта властных полномочий в понимании положений КУоАП, а неправомерность действий патрульных отсутствуют основания для возмещения государством морального вреда, причиненного неправомерными действиями работников полиции.

Кроме того, средства в размере 11 900 грн – это понесенные им расходы на адвоката, а не вред, причиненный вследствие незаконного привлечения к административной ответственности.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда решил, что кассационная жалоба мужчины подлежит частичному удовлетворению (постановление от 6 декабря 2023 года по делу №370/463/21).

Как отметил ВС, осуществление производства по делу о привлечении к административной ответственности, которая в дальнейшем закрыта судом за отсутствием состава административного правонарушения, свидетельствует о незаконных действиях должностных лиц, которые инициировали и осуществляли указанное производство (составление протокола, задержание лица, получение объяснений и прочее). Возмещение морального вреда производится независимо от того, применились ли со стороны государства какие-либо меры принуждения или были понесены лицом расходы на погашение штрафа, наложенного судом.

В постановлении Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 10 октября 2019 г. по делу № 569/1799/16-ц изложен правовой вывод о том, что на основании п. 2 ч. 1 статьи 1 Закона «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» у лица возникает право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие незаконного наложения штрафа. То есть осуществление производства по делу о привлечении к административной ответственности, которая в дальнейшем закрыта судом за отсутствием состава административного правонарушения, свидетельствует о незаконных действиях должностных лиц, которые инициировали и осуществляли указанное производство (составление протокола, получение объяснений и другое).

В пересматриваемом деле основанием для возмещения вреда является закрытие дела об административном правонарушении в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения. Вместе с тем это не опровергает того, что такими действиями истцу причинен моральный ущерб, поскольку закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а, кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины.

Возмещение морального вреда производится независимо от того, применились ли со стороны государства какие-либо меры принуждения, были ли понесены лицом расходы по погашению штрафа, наложенного судом.

В постановлении Верховного Суда от 5 февраля 2020 года по делу № 640/16169/17 отмечено, что осуществление производства по делу о привлечении к административной ответственности, которое в дальнейшем закрыто судом за отсутствием состава административного правонарушения, свидетельствует о незаконных действиях должностных лиц, которые инициировали и осуществляли указанное производство (составление протокола, задержание лица, получение объяснений и прочее).

Возмещение морального вреда производится независимо от того, применились ли со стороны государства какие-либо меры принуждения, были ли понесены лицом расходы по погашению штрафа, наложенного судом.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований о возмещении морального вреда, суды предыдущих инстанций не учли, что действия сотрудников полиции по задержанию истца и составления в отношении него протоколов об административном правонарушении, согласно положениям пункта 4 части первой статьи 2 Закона Украины «О порядке возмещения ущерб, причиненный гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» является основанием для возмещения истцу морального вреда, поскольку закрытие судом дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, возмещение такого ущерба осуществляется вне зависимости от вины. Ввиду приведенного вывод суда первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, об отсутствии вины в действиях работников полиции при составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 173, 185 КУоАП, являются ошибочными.

Постановлением Святошинского районного суда Киева производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 124 КУоАП, в отношении истца закрыто на основании пункта первого статьи 247 КУоАП в связи с отсутствием в его действиях состава админправонарушения.

Следовательно, из указанного усматривается, что в связи с закрытием производства по делу об административном правонарушении у истца возникло право на возмещение ущерба в размерах и порядке, предусмотренных Законом «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, совершающих оперативно- розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда».

Однако в пересматриваемом деле суды предыдущих инстанций безосновательно не применили к спорным правоотношениям правовое заключение Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, изложенное в вышеупомянутом постановлении от 10 октября 2019 года по делу № 569/1799/16-ц, и оставили без внимания тот факт, что закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а, кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины.

Относительно возмещения расходов на юридическую помощь, Верховный Суд отметил, что если стороной будет документально доказано, что ею понесены расходы на правовую помощь, а именно: предоставлен договор на правовую помощь, акт приема-передачи оказанных услуг, платежные документы об оплате таких услуг, расчет таких расходов, то у суда отсутствуют основания для отказа во взыскании таких расходов стороне, в пользу которой было принято судебное решение.

Таким образом, ВС кассационную жалобу удовлетворил частично. Решение судов предыдущий инстанций отменил, а дело передал новый рассмотрение в суд первой инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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