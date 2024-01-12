В Хмельницкой области священника подозревают в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии

Адвокат клирика просил для него ночной домашний арест, но апелляционный суд оставил его в СИЗО.

Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе постановление следственного судьи Каменец-Подольского горрайонного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей священнослужителю УПЦ. Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Он будет находиться в СИЗО до 23 февраля 2024 года включительно. Апелляционную жалобу защитника подозреваемого ХАС отклонил.

ДТП произошло днем 26 декабря 2023 на автодороге сообщением «Дунаевцы - Грушка»: водитель «BMW Х5» не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21110». В результате аварии водитель ВАЗ получил телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в больнице.

28 декабря местный суд удовлетворил ходатайство следователя о применении к водителю BMW Х5, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии, меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Свое решение мотивировал тем, что водитель обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде заключения от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Учитывая тяжесть преступления и санкцию за его совершение, существуют значительные риски уклонения от следствия. Подозреваемый хотя и проживает с семьей, однако, в незарегистрированном браке, является лицом с инвалидностью II группы, а потому имеет право уехать из Украины, несмотря на военное положение.

Адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление следователя судьи Каменец-Подольского горрайонного суда и избрать его подзащитному домашний арест с 21:00 до 07:00 на следующий день с ношением электронного средства контроля.

Изучив материалы дела, проверив судебное решение и доводы апелляционной жалобы, коллегия судей ХАС констатировала: постановление следственного судьи – законное, обоснованное и мотивированное.

«Доводы апеллянта о том, что находясь под домашним арестом, подозреваемый сможет возместить ущерб потерпевшей не являются решающими, поскольку в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 127 УПК Украины с согласия подозреваемого любое другое физическое или юридическое лицо имеет право на любой стадии уголовного производства возместить ущерб, причиненный потерпевшему в результате уголовного правонарушения», – отметил апелляционный суд.

С полным текстом решения апелляционного суда по делу № 676/8912/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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