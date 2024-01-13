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  1. В Украине

Работа для ВПЛ: на какие выплаты от государства сможет рассчитывать работодатель

12:49, 13 января 2024
Компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц будет начисляться в размере минимальной зарплаты.
Работа для ВПЛ: на какие выплаты от государства сможет рассчитывать работодатель
Источник фото: Jobs.ua
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В 2024 году Правительство Украины увеличило размеры и продолжительность выплаты компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, которые стали жертвами военных действий в стране. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года №1390, новые правила предусматривают увеличение размеров компенсаций и расширение категорий лиц, имеющих право на эти выплаты.

Если работодатель обеспечивает трудоустройство перемещенного лица, получившего статус после 24 февраля 2022 года, он может получить компенсацию в размере 7100 грн в месяц в течение 3 месяцев, всего 21300 грн. В случае трудоустройства внутренне перемещенного лица с инвалидностью, продолжительность выплаты компенсации составит 6 месяцев, а общая сумма составит 42600 грн.

Указано, что с 1 апреля, когда минимальная зарплата составит 8000 грн, суммы компенсаций вырастут соответственно до 24000 и 48000 грн.

Также предусмотрена увеличенная компенсация для работодателей, которые трудоустраивают зарегистрированных безработных, являющихся внутренне перемещенными лицами, на срок не менее одного года. В этом случае им компенсируются расходы на заработную плату и единый социальный взнос в течение 6 месяцев из расчета не более двух минимальных зарплат в месяц, или 85200 грн в год.

Также предусмотрена увеличенная компенсация для работодателей, которые трудоустраивают зарегистрированных безработных, являющихся внутренне перемещенными лицами, на срок не менее одного года. В этом случае им компенсируются расходы на заработную плату и единый социальный взнос в течение 6 месяцев из расчета не более двух минимальных зарплат в месяц, или 85200 грн в год.

Работодатель может подать заявку на получение компенсации через портал Дія или в подразделении службы занятости в течение 5 дней после трудоустройства лица, но не позднее шести месяцев со дня трудоустройства.

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