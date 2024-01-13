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  1. В Україні

Робота для ВПО: на які виплати від держави зможе розраховувати роботодавець

12:49, 13 січня 2024
Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб нараховуватиметься у розмірі мінімальної зарплати.
Робота для ВПО: на які виплати від держави зможе розраховувати роботодавець
Джерело фото: Jobs.ua
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У 2024 році Уряд України збільшив розміри і тривалість виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які стали жертвами воєнних дій в країні. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року №1390, нові правила передбачають збільшення розмірів компенсацій та розширення категорій осіб, які мають право на ці виплати.

Якщо роботодавець забезпечує працевлаштування переміщеної особи, яка отримала статус після 24 лютого 2022 року, він може отримати компенсацію в розмірі 7100 грн за місяць протягом 3 місяців, загалом 21300 грн. У випадку працевлаштування внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю, тривалість виплати компенсації становитиме 6 місяців, а загальна сума складе 42600 грн.

Зазначено, що з 1 квітня, коли мінімальна зарплата складатиме 8000 грн, суми компенсацій зростуть відповідно до 24000 і 48000 грн.

Також передбачено збільшену компенсацію для роботодавців, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних, що є внутрішньо переміщеними особами, на строк не менше одного року. У цьому випадку їм компенсуються витрати на заробітну плату та єдиний соціальний внесок протягом 6 місяців із розрахунку не більше двох мінімальних зарплат на місяць, або 85200 грн за рік.

Роботодавець може подати заявку на отримання компенсації через портал Дія або у підрозділі служби зайнятості протягом 5 днів після працевлаштування особи, але не пізніше шести місяців з дня працевлаштування.

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