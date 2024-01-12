На Хмельниччині священника підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані

Адвокат клірика просив для нього нічний домашній арешт, але апеляційний суд залишив його у СІЗО.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою священнослужителю УПЦ. Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Він перебуватиме в СІЗО до 23 лютого 2024 року включно. Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ХАС відхилив.

ДТП сталася удень 26 грудня 2023 року на автодорозі сполученням «Дунаївці - Грушка»: водій «BMW Х5» не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21110». Унаслідок автотрощі водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у лікарні.

28 грудня місцевий суд задовольнив клопотання слідчого про застосування до водія «BMW Х5», підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Своє рішення мотивував тим, що водія обґрунтовано підозрюють у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді ув’язнення від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Зважаючи на тяжкість злочину і санкцію за його вчинення, є вагомі ризики ухилення від слідства. Підозрюваний хоча і проживає з сім`єю, проте, у незареєстрованому шлюбі, є особою з інвалідністю ІІ групи, а тому має право виїхати з України попри воєнний стан.

Адвокат підозрюваного подав апеляційну скаргу, у якій просив скасувати ухвалу слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду й обрати його підзахисному домашній арешт з 21:00 до 07:00 наступного дня, з носінням електронного засобу контролю.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши судове рішення та доводи апеляційної скарги, колегія суддів ХАС констатувала: ухвала слідчого судді – законна, обґрунтована та вмотивована.

«Доводи апелянта про те, що перебуваючи під домашнім арештом, підозрюваний зможе відшкодувати шкоду потерпілій не є вирішальними, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 127 КПК України за згодою підозрюваного будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому внаслідок кримінального правопорушення», – зазначив апеляційний суд.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 676/8912/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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