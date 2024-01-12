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В Минэкономики прогнозируют в 2024 году рост ВВП на 4,6% и инвестиций – на 29,6%

16:37, 12 января 2024
По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, украинская экономика все больше приобретает черты экономики военного времени.
В Минэкономики прогнозируют в 2024 году рост ВВП на 4,6% и инвестиций – на 29,6%
Источник фото: me.gov.ua
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В 2024 году прогнозируется рост ВВП на 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что сформирует наибольший положительный вклад среди компонентов в рост ВВП. На втором месте – частное потребление. Также предполагается дальнейшее постепенное восстановление отечественного производства, что удовлетворяет, в первую очередь, потребности инвестиционного спроса. Рост стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2024 году ожидается на 9,0%, импорта товаров и услуг – на 5,9%.

Такой оценкой Минэкономики поделилась Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия, посвященного обзору украинской экономики в 2023 году.

Процесс прогнозирования осуществляется в реальном времени в условиях высокой степени неопределенности.

В Минэкономики отмечают, что сейчас украинская экономика все больше приобретает черты экономики военного времени:

  1. ведущую роль играет сектор общегосударственного управления – это наша оборона и безопасность, социальная защита, помощь бизнесу;
  2. возросло финансирование инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, в восстановление разрушенной инфраструктуры;
  3. ускорилось развитие машиностроительного комплекса;
  4. изменились приоритеты потребления и уменьшилось потребление домашних хозяйств.

Юлия Свириденко отметила, что вооруженная агрессия рф повлекла большие потери в секторах, которые в довоенный период занимали лидирующие позиции, в частности, в металлургической отрасли.

По словам главы Минэкономики, роль государства – поддерживать развитие бизнеса и предотвращать потерю уже имеющихся мощностей.

Для этого Правительство работает над максимально приемлемой логистикой, пытается решить проблемы с экспортными ограничениями с помощью дипломатии и продолжает программы поддержки бизнеса.

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