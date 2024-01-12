Великобритания предоставит Украине военную помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов

Программа поддержки рассчитана на 2024–2025 годы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Программа поддержки рассчитана на 2024-2025 годы.

По его словам, в Украине будет больше противотанковых средств, ракет, артиллерийских снарядов.

"Великобритания сегодня хочет объявить о крупнейшем пакете оборонной помощи Украины с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это означает больше безопасности, противотанковых средств, ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовка для тысяч украинских военных", - сказал Сунак.

Напомним, что 12 января Украина подписала с Великобританией соглашение в сфере безопасности. Соглашение закрепляет поддержку, которую Соединенное Королевство оказывало и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

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