«Расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации» – в ДБР попытались объяснить, почему проводили обыск в Днепровском райсуде Киева

В Государственном бюро расследования рассказали, почему провели обыск в суде, но отметили, что претензий к судье у Бюро нет.

В Государственном бюро расследований 12 января попытались объяснить, почему проводили обыск и изъятие имущества в Днепровском районном суде города Киева 9 января.

В Бюро сообщили, что его сотрудники проводили следственные действия в суде в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения имущества собственниками и менеджментом АО «Банк «Финансы и Кредит».

Как сообщили в ГБР, им стало известно, что бывший народный депутат, акционер «Банка «Финансы и Кредит» обратился за помощью к судье Днепровского районного суда города Киева, в производстве которой находилось соответствующее уголовное дело, для того, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

После этого сотрудники ГБР решили провести обыск в служебном кабинете судьи Днепровского райсуда Киева Юлии Иваниной и изъяли доказательства правонарушения.

Вместе с тем в ГБР сообщили также следующее:

«Подчеркнем, что необходимость проведения следственных действий в помещении суда никак не связана с исполнением своих служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства судьей указанного суда или других работников суда. Следственные действия не преследуют цель оказания давления на судью, вмешательство в осуществление правосудия и препятствования деятельности судьи или выполнению им служебных обязанностей.

Досудебное расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения, согласно с признаками уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 УК Украины».

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи.

При этом без подлежащих на то оснований, сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, которые в то время находились в суде.

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд.

Автор Вячеслав Хрипун

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