Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся 23 января

Собеседования состоятся с 434 кандидатами на должности судей первой инстанции.

«Расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации» – в ДБР попытались объяснить, почему проводили обыск в Днепровском райсуде Киева

В Государственном бюро расследования рассказали, почему провели обыск в суде, но отметили, что претензий к судье у Бюро нет.

На должность главы Государственной судебной администрации объявят конкурс

Высший совет правосудия 18 января создаст рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

Закрытие дела об админправонарушении ввиду отсутствия его состава свидетельствует, что лицо привлечено к админответственности незаконно, и оно может требовать возмещения, - позиция Верховного Суда

Суд закрыл административное производство в отношении водителя в отсутствие состава, - Верховный Суд указал, может ли водитель требовать возмещения ущерба с государства в лице Патрульной полиции.

Декларации родственных связей и добропорядочности судьи необходимо подавать ежегодно в период с 1 января по 30 апреля – ВККС

Декларацию добропорядочности судьи необходимо подавать после декларации родственных связей судьи и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

  1. Публикации
  2. / В Украине

«Расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации» – в ДБР попытались объяснить, почему проводили обыск в Днепровском райсуде Киева

16:53, 12 января 2024
В Государственном бюро расследования рассказали, почему провели обыск в суде, но отметили, что претензий к судье у Бюро нет.
«Расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации» – в ДБР попытались объяснить, почему проводили обыск в Днепровском райсуде Киева
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Государственном бюро расследований 12 января попытались объяснить, почему проводили обыск и изъятие имущества в Днепровском районном суде города Киева 9 января.

В Бюро сообщили, что его сотрудники проводили следственные действия в суде в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения имущества собственниками и менеджментом АО «Банк «Финансы и Кредит».

Как сообщили в ГБР, им стало известно, что бывший народный депутат, акционер «Банка «Финансы и Кредит» обратился за помощью к судье Днепровского районного суда города Киева, в производстве которой находилось соответствующее уголовное дело, для того, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

После этого сотрудники ГБР решили провести обыск в служебном кабинете судьи Днепровского райсуда Киева Юлии Иваниной и изъяли доказательства правонарушения.

Вместе с тем в ГБР сообщили также следующее:

«Подчеркнем, что необходимость проведения следственных действий в помещении суда никак не связана с исполнением своих служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства судьей указанного суда или других работников суда. Следственные действия не преследуют цель оказания давления на судью, вмешательство в осуществление правосудия и препятствования деятельности судьи или выполнению им служебных обязанностей.

Досудебное расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения, согласно с признаками уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 УК Украины».

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи.

При этом без подлежащих на то оснований, сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, которые в то время находились в суде.

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська