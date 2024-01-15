Предложил $300 пограничнику, чтобы попасть в Украину: в Винницкой области задержали иностранца

В Винницкой области иностранец пытался подкупить стражей границы.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в пункте пропуска «Могилев-Подольский» гражданин Азербайджана предложил взятку пограничнику, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятий пограничного контроля установлено, что иностранцу запрещен въезд. Однако такой ход дел не входил в планы 43-летнего мужчины.

«Чтобы решить вопрос о беспрепятственном пропуске, иностранец попытался договориться и предложил инспектору пограничного контроля неправомерное денежное вознаграждение в размере 300 долларов США», - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что охранники границы от предложенного отказались, а правонарушителю придется отвечать согласно действующему законодательству Украины, по ст.369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

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