В Румынии переговоры протестующих с правительством закончились провалом: блокада границы продолжится

Румынские фермеры и перевозчики не пришли к компромиссу с министром финансов, поэтому "протест будет продолжаться бесконечно".

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В Румынии фермеры и перевозчики после четырех часов переговоров с правительством не достигли компромисса и объявили о продолжении блокады границы. Протестующие выразили свое недовольство осложненными условиями сельхозпроизводства, обусловленными высокими ценами на топливо и ростом налогов, которое в некоторых случаях приводит к закрытию бизнеса. Об этом сообщает TVR.

Переговоры, состоявшиеся в Министерстве финансов, не удовлетворили протестующих, которые во вторник вечером заблокировали Европейскую дорогу 85. Хотя полиции удалось разблокировать дорогу, протестующие планируют остаться на улицах и этой ночью.

"Из-за соглашений, заключенных Румынией с Еврокомиссией, не было найдено решений по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Поэтому наш протест будет продолжаться бесконечно долго, пока эта власть не поймет, что не способна управлять страной", - заявил Денуц Андруш, представитель аграриев.

Представители фермеров вышли из переговоров с Минфина, сообщив, что соглашение не достигнуто, и протесты продолжатся. "После встречи с министром финансов мы заявляем, что не было достигнуто соглашение, ссылаясь на европейское законодательство, из-за соглашений, принятых Румынией в Европейской комиссии. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Подытоживая, наш протест будет продолжаться бесконечно, пока эта власть не поймет, что ваша неспособность управлять страной является реальной", - сказал Андруш, покидая переговоры.

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