Оприлюднено новий порядок здійснення емісії акцій, документ

Норми документу поширюється на акціонерні товариства, що прийняли рішення про емісію акцій, збільшення або зменшення статутного капіталу, а також припинення товариства шляхом ліквідації, перетворення або приєднання.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що на офіційному вебсайті регулятора опубліковано Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій (рішення від 22.11.2023 №1308).

НКЦПФР нагадала, що норми цього документу поширюється на акціонерні товариства, що прийняли рішення про:

– емісію акцій,

– емісію акцій із здійсненням публічної пропозиції,

– збільшення або зменшення статутного капіталу,

– припинення товариства шляхом ліквідації,

– припинення товариства шляхом перетворення,

– припинення товариства шляхом приєднання,

– консолідацію або дроблення акцій,

– анулювання викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу товариства.

Також Комісія повідомила, що набрало чинності рішення від 22.11.2023 №1309, яким НКЦПФР визнала таким, що втратило чинність рішення від 10.02.2022 №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій». Рішення опубліковано в Офіційному віснику України від 12.01.2024 №6 ст. 310.

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