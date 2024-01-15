Оприлюднено новий порядок здійснення емісії акцій, документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що на офіційному вебсайті регулятора опубліковано Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій (рішення від 22.11.2023 №1308).
НКЦПФР нагадала, що норми цього документу поширюється на акціонерні товариства, що прийняли рішення про:
– емісію акцій,
– емісію акцій із здійсненням публічної пропозиції,
– збільшення або зменшення статутного капіталу,
– припинення товариства шляхом ліквідації,
– припинення товариства шляхом перетворення,
– припинення товариства шляхом приєднання,
– консолідацію або дроблення акцій,
– анулювання викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу товариства.
Також Комісія повідомила, що набрало чинності рішення від 22.11.2023 №1309, яким НКЦПФР визнала таким, що втратило чинність рішення від 10.02.2022 №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій». Рішення опубліковано в Офіційному віснику України від 12.01.2024 №6 ст. 310.
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