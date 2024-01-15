Очільник Мінцифри Михайло Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

Міністр закликав громадян пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома.

Джерело фото: Diana Macesanu / unsplash

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

За його словами, українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони і одна з них — проєкт «Народний дрон», а учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати.

«Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.

Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання», - пояснив міністр.

Джерело фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Після збирання його потрібно буде надіслати інструкторам. Безпілотник пройде перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим.

Федоров зазначив, старт курсу кожні два тижні, а навчання повністю безоплатне.

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