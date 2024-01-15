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  1. В Украине

Глава Минцифры Михаил Федоров призывает украинцев собирать FPV-дроны дома

14:17, 15 января 2024
Министр призвал граждан пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.
Глава Минцифры Михаил Федоров призывает украинцев собирать FPV-дроны дома
Источник фото: Diana Macesanu / unsplash
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Вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны на дому.

По его словам, украинцы постоянно создают крутые инициативы, чтобы помочь Силам обороны и одна из них – проект «Народный дрон», а участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам в хорошем рабочем состоянии, остальные нужно было немного доработать.

«Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон.

Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно совещаться и задавать вопросы», - пояснил министр.

Источник фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

После сбора его нужно будет отправить инструкторам. Беспилотник пройдет проверку качества сборки и испытания с тяжестью. Если тест успешный – дрон передадут военным.

Федоров отметил, старт курса каждые две недели, а обучение полностью безвозмездное.

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