Руководителя Государственной судебной администрации не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за ситуацию с санаторием «Шкло»

Члены Высшего совета правосудия и ВККС признали претензии Совета судей к Максиму Пампуре необоснованными.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия 12 января 2024 гожа установила отсутствие состава дисциплинарного проступка в действиях исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры в ситуации, которая сложилась вокруг санатория «Шкло».

Напомним, что проблема с государственным предприятием «Санаторно-курортный лечебный центр «Шкло», который принадлежит к сфере управления Государственной судебной администрации, возникла в октябре 2022 года, когда Кабинет министров определил, что санаторий «Шкло» передается в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Впрочем, в Высшем совете правосудия и Совете судей Украины об указанном решении Правительства узнали лишь спустя некоторое время.

Следовательно, в ВСП и ССУ заподозрили, что имел место сговор между руководством ГСА и Фондом государственного имущества, поскольку оба тогдашних руководителя Судебной администрации (Алексей Сальников и Максим Пампура) в прошлые годы работали именно в структуре ФГИУ.

Совет судей Украины 17 августа 2023 года обратился в Высший совет правосудия по поводу ненадлежащих действий руководства ГСА в ситуации с санаторием «Шкло». ССУ признал ненадлежащим осуществление ГСА организационно-контрольных и управленческих полномочий в отношении «Шкло», хотя надлежащее управление санаторием – это прямая обязанность именно Судебной администрации. Впоследствии, Совет правосудия открыл в отношении руководителей ГСА дисциплинарное производство и направил его в Комиссию по высшему корпусу государственной службы.

Как рассказали во время заседания Комиссии по высшему корпусу государственной службы председатель Совета судей Украины Богдан Монич и член ССУ Валерия Черная, санаторий «Шкло» годами доводили до состояния банкротства. Один из предыдущих руководителей санатория, Роман Козак, возглавлявший санаторий до 2019 года, вообще довел «Шкло» до критического состояния и нанес санаторию немалый ущерб вследствие специфической «хозяйственной деятельности» на объекте. К примеру, по каким-то собственным соображениям, он приказал засыпать бассейн на территории санатория.

Фактически руководители ГСА разных времен и разного уровня годами закрывали глаза на то, что происходит с санаторием «Шкло». По мнению представителей ССУ, санаторий сознательно доводили до состояния банкротства с целью дальнейшей продажи.

При этом, как считают в ССУ, руководители ГСА разных лет пытались тщательно скрыть от судейского управления положение дел с санаторием «Шкло». Так, бывший глава ГСА Алексей Сальников и его заместитель Максим Пампура целых десять месяцев скрывали от ВСП и ССУ информацию о продолжающихся согласительных процедурах между ГСА, Фондом государственного имущества и Кабинетом министров по выбытию «Шкло» из управления судебной власти с целью дальнейшей приватизации санатория.

Несколько к лучшему, по мнению ССУ, ситуация начала меняться только после того, как ВСП и ССУ вмешались в ситуацию в 2023 году. В настоящее время в санатории проживают 44 переселенца и 102 работника одного из предприятий, осуществляющего свою хозяйственную деятельность в районе расположения «Шкло». Кроме того, есть договоренность о том, что в санатории уже в этом году будут осуществляться лечение и реабилитация раненых военнослужащих.

Впрочем, как сообщили представители ССУ, ситуация с санаторием «Шкло» остается неопределенной, поскольку санаторий уже официально выбыл из сферы управления ГСА, и возвращать его снова в сферу компетенции судебной власти исполнительная ветвь власти пока не планирует.

«Руководство ГСА полностью устранилось от решения проблем «Шкло» и вообще не интересуется делами санатория», - отметил глава ССУ Богдан Монич.

В свою очередь Максим Пампура сообщил, что с 2015 года санаторий «Шкло» генерировал только убытки, поскольку прекратилось распространение санаторных путевок. Исправить ситуацию с финансовым и материально-техническим обеспечением санатория фактически невозможно.

Максим Пампура отметил, что как в прошлые годы, так и сейчас, санаторий не пользуется спросом среди судей и работников органов системы правосудия.

«Вы думаете, там много судей отдыхало?», - обратился с риторическим вопросом Максим Пампура к членам Комиссии по высшему корпусу государственной службы.

Также и. о. обязанности главы ГСА сообщил, что обжалования решений Кабинета Министров и Министерства экономики относительно санатория «Шкло» с его стороны не произошло из-за нежелания портить отношения с исполнительной властью. "Не желательно идти на конфликт с этими учреждениями", - отметил Максим Пампура.

В итоге Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия сформировала два предложения в отношении Максима Пампуры (по Алексею Сальникову дисциплинарное дело было закрыто в связи с его увольнением с должности в декабре за совершение коррупционного правонарушения).

О первом предложении, которое заключалось в закрытии дисциплинарного дела Максима Пампуры в связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка, объявил председатель Комиссии, член ВСП Николай Мороз.

Об альтернативном предложении, которое заключалось в объявлении Максиму Пампуре выговора, сообщил член Комиссии, судья Верховного Суда Евгений Синельников.

Впрочем, большинство голосов членов Комиссии набрало предложение именно об отсутствии в действиях Максима Пампуры состава дисциплинарного проступка. Его поддержали члены ВСП Николай Мороз и Дмитрий Лукьянов (заместитель председателя Совета правосудия), а также члены ВККС Руслан Мельник, Андрей Пасечник и судья Верховного Суда Александр Стародуб.

Соответственно, против этого предложения проголосовали судьи Верховного Суда Евгений Синельников и Татьяна Малашенкова.

Таким образом, на рассмотрение Высшего совета правосудия будет внесена рекомендация о закрытии дисциплинарного производства в отношении Максима Пампуры.

Автор: Вячеслав Хрипун

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