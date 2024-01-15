Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя 12 січня 2024 року визнала відсутність складу дисциплінарного проступку в діях виконуючого обов’язки голови Державної судової адміністрації Максима Пампури у ситуації, що склалася навколо санаторію «Шкло».

Нагадаємо, що проблема із державним підприємством «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло», який належить до сфери управління Державної судової адміністрації, виникла у жовтні 2022 року, коли Кабінет міністрів визначив, що санаторій «Шкло» передається до Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Втім, у Вищій раді правосуддя та Раді суддів України про зазначене рішення Уряду дізналися лише через деякий час.

Відтак, у ВРП та РСУ запідозрили, що мала місце змова між керівництвом ДСА та Фондом державного майна, оскільки обидва тогочасних керівника Судової адміністрації (Олексій Сальніков та Максим Пампура) у минулі роки працювали саме в структурі ФДМУ.

Рада суддів України 17 серпня 2023 року звернулася у Вищу раду правосуддя щодо неналежних дій керівництва ДСА у ситуації із санаторієм «Шкло». РСУ визнала неналежним здійснення ДСА організаційно-контрольних та управлінських повноважень щодо «Шкло», хоча належне керування санаторієм – це прямий обов’язок саме Судової адміністрації. Згодом, Рада правосуддя порушила щодо керівників ДСА дисциплінарне провадження і скерувала його в Комісію з питань вищого корпусу державної служби.

Як розповіли під час засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби голова Ради суддів України Богдан Моніч та член РСУ Валерія Чорна, санаторій «Шкло» роками доводили до стану банкрутства. Один з попередніх керівників санаторію, Роман Козак, який очолював санаторій до 2019 року, взагалі довів «Шкло» до критичного стану та завдав санаторію чималі збитки внаслідок специфічної «господарської діяльності» на об’єкті. Наприклад, з якихось власних міркувань він наказав засипати басейн на території санаторію.

Фактично, керівники ДСА різних часів та різного рівня роками закривали очі на те, що відбувається із санаторієм «Шкло». На думку представників РСУ, санаторій свідомо доводили до стану банкротства з метою подальшого продажу.

При цьому, як вважають у РСУ, керівники ДСА різних років намагалися старанно приховати від суддівського врядування стан речей із санаторієм «Шкло». Так, колишній голова ДСА Олексій Сальніков та його заступник Максим Пампура цілих десять місяців приховували від ВРП та РСУ інформацію про триваючі погоджувальні процедури між ДСА, Фондом державного майна та Кабінетом міністрів щодо вибуття «Шкло» з управління судової влади з метою подальшої приватизації санаторію.

Дещо на краще, на думку РСУ, ситуація почала змінюватися лише після того, як ВРП та РСУ втрутилися в ситуацію у 2023 році. Наразі в санаторії проживають 44 переселенця та 102 робітника одного з підприємств, яке здійснює свою господарську діяльність в районі розташування «Шкло». Крім того, є домовленість про те, що в санаторії вже в цьому році буде здійснюватися лікування та реабілітація поранених військовослужбовців.

Втім, як повідомили представники РСУ, ситуація з санаторієм «Шкло» залишається невизначеною, оскільки санаторій вже офіційно вибув зі сфери управління ДСА, і повертати його знов до сфери компетенції судової влади виконавча гілка влади поки що не планує.

«Керівництво ДСА повністю усунулося від вирішення проблем «Шкло» та взагалі не цікавиться справами санаторію», - зазначив голова РСУ Богдан Моніч.

У свою чергу Максим Пампура повідомив, що з 2015 року санаторій «Шкло» генерував лише збитки, оскільки припинилося розповсюдження санаторних путівок. Наразі виправити ситуацію із фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням санаторію фактично неможливо.

Максим Пампура зазначив, що як у минулі роки, так і зараз санаторій не користується попитом у суддів та працівників органів системи правосуддя.

«Ви думаєте, там багато суддів відпочивало?», - звернувся з риторичним запитанням Максим Пампура до членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Також в. о. обов’язки голови ДСА повідомив, що оскарження рішень Кабінету Міністрів та Міністерства економіки щодо санаторію «Шкло» з його сторони не відбулося через небажання псувати відносини з виконавчою владою. «Не бажано йти на конфлікт з цими установами», - зазначив Максим Пампура.

У підсумку, Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя сформувала дві пропозиції щодо Максима Пампури (щодо Олексія Сальнікова дисциплінарна справа була закрита у зв’язку з його звільненням з посади у грудні за вчинення корупційного правопорушення).

Про першу пропозицію, яка полягала у закритті дисциплінарної справи Максима Пампури у зв’язку з відсутністю складу дисциплінарного проступку, оголосив голова Комісії, член ВРП Микола Мороз.

Про альтернативну пропозицію, яка полягала у оголошенні Максиму Пампурі догани, повідомив член Комісії, суддя Верховного Суду Євген Синельников.

Втім, більшість голосів членів Комісії отримала пропозиція саме про відсутність в діях Максима Пампури складу дисциплінарного проступку. Її підтримали члени ВРП Микола Мороз та Дмитро Лук’янов (заступник голови Ради правосуддя), а також члени ВККС Руслан Мельник, Андрій Пасічник та суддя Верховного Суду Олександр Стародуб.

Відповідно, проти зазначеної пропозиції проголосували судді Верховного Суду Євген Синельников та Тетяна Малашенкова.

Таким чином, на розгляд Вищої ради правосуддя буде внесена рекомендація про закриття дисциплінарного провадження щодо Максима Пампури.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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