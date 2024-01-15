Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту: особливості звітування з плати за землю

Податківці пояснили нюанси заповнення податкової декларації з плати за землю у разі, якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту.

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснює особливості заповнення податкової декларації з плати за землю у разі, якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту.

Зазначається, що форму податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджено наказом Міністерства фінансів № 560 зі змінами та доповненнями.

Колонка 10 розд. І або колонка 11 розд. ІІ Декларації заповнюються відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 №290 зі змінами та доповненнями.

У колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ Декларації зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована(і) земельна(і) ділянка(и), та адреса місця розташування земельної ділянки (примітка 13 до Декларації).

При цьому абзацом третім ст. 1 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами та доповненнями, визначено, що адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село.

Таким чином, якщо земельна ділянка розташована за межами конкретного населеного пункту, то у колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ Декларації зазначається код за КАТОТТГ цього населеного пункту.

Якщо неможливо визначитися, за межами якого саме населеного пункту розташована земельна ділянка, то у Декларації зазначається код за КАТОТТГ територіальної громади, на території якої розташована земельна ділянка. У такому разі такий код має збігатися з кодом територіальної громади, зазначеним у рядку 7 Декларації.

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