Власник Viber відкрив новий офіс в центрі Києва

Компанія Rakuten також планує запустити цифровий гаманець.

Фото: Rakuten

Японська технологічна компанія Rakuten, яка водоліє Viber, оголосила про відкриття офісу Rakuten в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, новий офіс Rakuten відкрився в понеділок, 15 січня.

Окрім цього, компанія оголошує про плани приєднатися до ініціативи Дія.City з розвитку ІТ-сектору України у 2024 році.

Згідно з повідомленням, три компанії Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards – мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі.

«Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій», - зазначили в компанії.

Rakuten планує додатковий найм у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера. Очікується запуск в Україні цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах.

Раніше ми писали, що Rakuten планує запустити власну модель штучного інтелекту.

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