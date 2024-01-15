Владелец Viber открыл новый офис в центре Киева

Компания Rakuten также планирует запустить цифровой кошелек.

Фото: Rakuten

Японская технологическая компания Rakuten, водолеющая Viber, объявила об открытии офиса Rakuten в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый офис Rakuten открылся в понедельник, 15 января.

Кроме того, компания объявляет о планах присоединиться к инициативе Дія.City по развитию ИТ-сектора Украины в 2024 году.

Согласно сообщению, три компании Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards – имеют команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе.

«Новый киевский офис позволит местной команде работать вместе, эффективнее разрабатывать технологические продукты и услуги для пользователей во всем мире, укрепляя репутацию Украины как центра ИТ-инноваций», - отметили в компании.

Rakuten планирует дополнительный наем в технологическом секторе и назначение регионального менеджера. Ожидается запуск в Украине цифрового кошелька Rakuten Viber после успешного его внедрения в нескольких европейских странах.

Ранее мы писали, что Rakuten планирует запустить свою модель искусственного интеллекта.

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