Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

Держава фактично не спроможна виплачувати громадянам гроші за рішеннями судів - Міністерство соціальної політики

Заборгованість держави лише за пенсійними справами складає 60,5 млрд гривень, а за рішеннями КСУ ще більше 100 млрд гривень.

Чому у законі про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора перед прийняттям змінили норми про розмір посадових окладів

В законі про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перед ухваленням в другому читанні змінили порядок розрахунку окладів у САП.

Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд

У Верховному Суді зазначили, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень є пріоритетом.

Верховний Суд вказав на пряму дію в часі рішень Конституційного Суду України

Вічне питання позитивної (неретроспективної) дії в часі рішень КСУ, - відповідь Верховного Суду.

  1. У світі

Від банкінгу до електронної торгівлі: Rakuten планує запустити власну модель штучного інтелекту

16:40, 11 грудня 2023
Робота над цією великою мовною моделлю ШІ вже триває.
Від банкінгу до електронної торгівлі: Rakuten планує запустити власну модель штучного інтелекту
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Японська технологічна компанія Rakuten, яка водоліє Viber, планує запустити власну модель штучного інтелекту. Про це повідомив глава компанії Хіросі Мікітані в інтерв'ю CNBC.

Робота над цією великою мовною моделлю ШІ вже триває.

За словами Мікітані, завдяки широкому спектру напрямів діяльності Rakuten - від банкінгу до електронної торгівлі та телекомунікацій - компанія зможе використовувати для навчання моделі значний обсяг унікальних даних.

«Такого набору даних немає ні в кого», - пояснив топ-менеджер.

Спочатку компанія має намір використовувати ШІ-модель для підвищення власної операційної ефективності та оптимізації маркетингу, а потім зробить її доступною для інших компаній.

У найближчі кілька місяців Rakuten може зробити офіційну заяву щодо цієї моделі, але терміни запуску ще не визначені, повідомили телеканалу в компанії.

Видання зазначає, що акції Rakuten подорожчали на 1,7% за підсумками торгів у Токіо в понеділок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду