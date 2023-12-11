Від банкінгу до електронної торгівлі: Rakuten планує запустити власну модель штучного інтелекту

Робота над цією великою мовною моделлю ШІ вже триває.

Японська технологічна компанія Rakuten, яка водоліє Viber, планує запустити власну модель штучного інтелекту. Про це повідомив глава компанії Хіросі Мікітані в інтерв'ю CNBC.

Робота над цією великою мовною моделлю ШІ вже триває.

За словами Мікітані, завдяки широкому спектру напрямів діяльності Rakuten - від банкінгу до електронної торгівлі та телекомунікацій - компанія зможе використовувати для навчання моделі значний обсяг унікальних даних.

«Такого набору даних немає ні в кого», - пояснив топ-менеджер.

Спочатку компанія має намір використовувати ШІ-модель для підвищення власної операційної ефективності та оптимізації маркетингу, а потім зробить її доступною для інших компаній.

У найближчі кілька місяців Rakuten може зробити офіційну заяву щодо цієї моделі, але терміни запуску ще не визначені, повідомили телеканалу в компанії.

Видання зазначає, що акції Rakuten подорожчали на 1,7% за підсумками торгів у Токіо в понеділок.

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