От банкинга до электронной торговли: Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта

Работа над этой великой языковой моделью ИИ продолжается.

Японская технологическая компания Rakuten, водолеющая Viber, планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава компании Хироси Микитани в интервью CNBC.

Работа над этой великой языковой моделью ИИ продолжается.

По словам Микитани, благодаря широкому спектру направлений деятельности Rakuten – от банкинга до электронной торговли и телекоммуникаций – компания сможет использовать для обучения модели значительный объем уникальных данных.

«Такого набора данных нет ни у кого», - пояснил топ-менеджер.

Сначала компания намерена использовать ИИ-модель для повышения собственной операционной эффективности и оптимизации маркетинга, а затем сделает ее доступной другим компаниям.

В ближайшие несколько месяцев Rakuten может сделать официальное заявление по этой модели, но сроки запуска еще не определены, сообщили телеканалу в компании.

Издание отмечает, что акции Rakuten подорожали на 1,7% по итогам торгов в Токио в понедельник.

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