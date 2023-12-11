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  1. В мире

От банкинга до электронной торговли: Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта

16:40, 11 декабря 2023
Работа над этой великой языковой моделью ИИ продолжается.
От банкинга до электронной торговли: Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта
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Японская технологическая компания Rakuten, водолеющая Viber, планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава компании Хироси Микитани в интервью CNBC.

Работа над этой великой языковой моделью ИИ продолжается.

По словам Микитани, благодаря широкому спектру направлений деятельности Rakuten – от банкинга до электронной торговли и телекоммуникаций – компания сможет использовать для обучения модели значительный объем уникальных данных.

«Такого набора данных нет ни у кого», - пояснил топ-менеджер.

Сначала компания намерена использовать ИИ-модель для повышения собственной операционной эффективности и оптимизации маркетинга, а затем сделает ее доступной другим компаниям.

В ближайшие несколько месяцев Rakuten может сделать официальное заявление по этой модели, но сроки запуска еще не определены, сообщили телеканалу в компании.

Издание отмечает, что акции Rakuten подорожали на 1,7% по итогам торгов в Токио в понедельник.

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