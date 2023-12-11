В Англии из скал извлекли двухметровый череп морского монстра

Найденным останкам плиозавра около 150 млн лет.

Источник фото: ВВС

В английском графстве в Дорсете из скал Юрского побережья изъяли череп морского "монстра", который принадлежал плиозавру, существовавшему около 150 миллионов лет назад, сообщает ВВС.

Окаменелый череп, длиной 2 метра, принадлежал "одному из крупнейших хищников, которые когда-либо обитали на планете". Его обнаружили "замурованным" примерно на высоте 15 метров от разрушающейся скалы и на расстоянии 11 метров от уровня земли, что усложнило процесс его извлечения.

Впервые фрагмент черепа этого плиозавра заметил любитель окаменелостей Фил Джейкобс, когда нашел кончик морды хищника на побережье.

Вместе с палеонтологом Стивом Этчесом они использовали самодельные носилки для перемещения окаменелости в безопасное место. Дополнительное обследование высоких скал с помощью беспилотника помогло установить возможное место нахождения других останков плиозавра.

Однако, чтобы изъять остатки с высокой точки, команда ученых организовала сложную миссию. Они провели раскопки, вися на веревках, чтобы достать этот впечатляющий древний череп.

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