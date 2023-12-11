В Англії зі скель вилучили двометровий череп морського монстра

Знайденим решткам пліозавра близько 150 млн років.

Джерело фото: ВВС

В англійському графстві в Дорсеті зі скель Юрського узбережжя вилучили череп морського «монстра», який належав пліозавру, який існував близько 150 мільйонів років тому, – повідомляє ВВС.

Скам'янілий череп, завдовжки 2 метри, належав «одному з найбільших хижаків, які коли-небудь мешкали на планеті». Його виявили «замурованим» приблизно на висоті 15 метрів від скелі, яка руйнувалась, і на відстані 11 метрів від рівня землі, що ускладнило процес його вилучення.

Вперше фрагмент черепа цього пліозавра помітив любитель скам'янілостей Філ Джейкобс, коли знайшов кінчик морди хижака на узбережжі.

Разом із палеонтологом Стівом Етчесом вони використали саморобні носилки для переміщення скам'янілості в безпечне місце. Додаткове обстеження високих скель за допомогою безпілотника допомогло встановити можливе місце знаходження інших решток пліозавра.

Однак, щоб вилучити залишки з високої точки, команда вчених організувала складну місію. Вони провели розкопки, висічи на мотузках, щоб дістати цей вражаючий давній череп.

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