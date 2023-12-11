Багато депутатів планують достроково скласти повноваження, проте вони мають досидіти до кінця, – Арахамія

Давид Арахамія прокоментував рекордне скорочення депутатів та заявив, що подібні рішення більше не схвалюватимуть.

Джерело фото: Reuters

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Рада» прокоментував зменшення кількості депутатів у парламенті, яка досягла рекордно низького рівня. Він зазначив, що існує група народних обранців, які мають намір достроково покинути свої посади у Верховній Раді.

«Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей. Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця і ухвалювати необхідні для держави закони», – пояснив Арахамія.

Керівник президентської фракції також підкреслив, що завжди є приблизно 10% депутатів, які з певних обставин не можуть бути присутніми на засіданнях, що також негативно впливає на продуктивність роботи парламенту.

Арахамія припустив, що скорочення кількості депутатів у Верховній Раді може відзначитися на результативності її роботи. Він відзначив важливість оптимізації парламентської діяльності та зменшення мінімальної кількості народних обранців у фракціях з метою збереження їхньої структури до нового скликання.

Нагадаємо, Рада припинила повноваження народних депутатів Єфімова, Шпенова, Данілова. В Раді залишився 401 депутат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.