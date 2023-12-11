На високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi попереджають про лавинну небезпеку

12 грудня в горах лавинна небезпека.

Джерело фото: ДСНС

У вівторок, 12 грудня, в горах лавинна небезпека. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«12 грудня, у зв’язку з хуртовинами та снігопадами, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - сказано у повідомленні.

У цей час вирушати у гори вкрай небезпечно.

Туристів закликають слідкувати за прогнозами погоди та не нехтувати рекомендаціями рятувальників.

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