На высокогорье Ивано-Франковской области предупреждают о лавинной опасности

12 декабря в горах лавинная опасность.

Источник фото: ГСЧС

Во вторник, 12 декабря, в горах лавинная опасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«12 декабря, в связи с вьюгами и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - сказано в сообщении.

В это время отправляться в горы очень небезопасно.

Туристов призывают следить за прогнозами погоды и не пренебрегать рекомендациями спасателей.

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