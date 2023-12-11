В Одесской области обнаружили склад с контрафактными табачными изделиями более чем на 100 млн грн, фото

Правоохранители обнаружили 1,2 млн пачек сигарет разных брендов и более 6,5 тонн кальянного табака без марок акцизного налога.

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области обнаружили контрафактные сигареты и табак для кальяна на 103 млн грн, сообщает областная прокуратура.

Сообщается, что преступная группа осуществляла оптовую и розничную реализацию контрафакта через арендованные киоски, рестораны и курьерские службы доставки.

Правоохранители провели обыски в складских помещениях на территории Малиновского района Одессы. Обнаружили и изъяли 1,2 млн пачек сигарет разных брендов и более 6,5 тонн кальянного табака без марок акцизного налога.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый товар.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной деятельности.

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