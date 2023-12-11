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  1. В Украине

Забил до полусмерти и изнасиловал: будут судить киевлянина

19:59, 11 декабря 2023
В Киеве будут судить 51-летнего мужчину за изнасилование женщины со смертельным исходом.
Забил до полусмерти и изнасиловал: будут судить киевлянина
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Оболонская окружная прокуратура города Киева передала в суд обвинительный акт против 51-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании женщины, что привело к ее смерти (ч. 5 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), - сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый 16 сентября пригласил 53-летнюю женщину к себе домой и предложил выпить вместе алкоголь. После отказа от интимных отношений мужчина нанес потерпевшей многочисленные удары в область головы и другие части тела, в результате чего она потеряла сознание.

Используя беспомощное состояние женщины, обвиняемый жестоко изнасиловал ее. На следующий день потерпевшую, которая не могла самостоятельно двигаться из-за полученных травм, госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако, 19 сентября она умерла в больнице из-за телесных повреждений, полученных во время нападения.

Подозреваемый в этом преступлении находится под стражей. Согласно ч. 5 ст. 152 УКУ, за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

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