Что делать, если работодатель не хочет заключить с вами трудовой договор в соответствии с законодательством

Если работодатель отказывается, работник может подать исковое заявление в суд.

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В Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали, что можно сделать, если работодатель не хочет заключить с вами трудовой договор в соответствии с законодательством.

Так, если ваша работа незадекларирована, граждане могут сделать следующее:

Требовать от работодателя заключить с вами трудовой договор в соответствии с законодательством. Если он отказывается, вы можете подать исковое заявление в суд.

Поискать другую работу, где вы будете иметь задекларированные трудовые отношения и социальные гарантии. Вы можете воспользоваться услугами центров занятости или других ресурсов для поиска работы.

Обратиться в Гоструда за консультацией.

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