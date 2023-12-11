В понедельник, 11 декабря, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.
Сегодня магнитная буря с К-индексом 5 – красный уровень, но уже 12 и 13 декабря она снизится до индекса 3 – зеленого уровня – и магнитосфера придет в норму.
Следующая мощная магнитная буря прогнозируется 18-19 декабря. Ее мощность будет на уровне 4 и 5 баллов.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
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