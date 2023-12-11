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  1. Общество

Землю накрыла мощная магнитная буря

14:03, 11 декабря 2023
11 декабря магнитная буря с красным уровнем накрыла Землю.
Землю накрыла мощная магнитная буря
Фото: depositphotos.com
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В понедельник, 11 декабря, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

Сегодня магнитная буря с К-индексом 5 – красный уровень, но уже 12 и 13 декабря она снизится до индекса 3 – зеленого уровня – и магнитосфера придет в норму.

Следующая мощная магнитная буря прогнозируется 18-19 декабря. Ее мощность будет на уровне 4 и 5 баллов.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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