Землю накрила потужна магнітна буря

11 грудня магнітна буря із червоним рівнем накрила Землю.

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 11 грудня, Землю накрила сильна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.

Сьогодні магнітна буря з К-індексом 5 – червоний рівень, але вже 12 та 13 грудня вона знизиться до індексу 3 – зеленого рівня – і магнітосфера прийде до норми.

Наступна потужна магнітна буря прогнозується 18-19 грудня. Її потужність буде на рівні 4та 5 балів.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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