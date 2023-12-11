В Одесі заклали вибухівку з таймером під авто артиста театру

До поліції звернувся одесит, який знайшов під авто підозрілий предмет, вибухівку вчасно ліквідували.

Учора, 10 грудня, в Одесі у Пересипському районі міста під автомобілем актора театру виявили вибуховий пристрій з таймером. Про це повідомили в регіональному управлінні Національної поліції. Інцидент стався на вулиці Академіка Сахарова. Місцевий мешканець звернувся до правоохоронців після виявлення підозрілого предмету під своїм авто.

За отриманою інформацією, до місця події виїхала слідчо-оперативна група місцевої поліції та співробітники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Одеській області. Під час огляду під автомобілем правоохоронці виявили пакет із саморобним піротехнічним засобом, обладнаним дистанційним пристроєм активації.

Спеціалісти вибухотехнічної служби безпечно знешкодили пристрій на місці, а слідчі вилучили його для подальшої експертизи. Згідно з отриманою інформацією, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частину 1 статті 296 Кримінального кодексу України, що стосується хуліганства. Наразі вживаються заходи для встановлення особи, причетної до цього правопорушення, а також мотивів та обставин злочину.

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