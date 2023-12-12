Як проводити операції через РРО після відновлення електропостачання: роз’яснення

Податківці повідомили, що після відновлення постачання електроенергії, під час переходу на роботу з РРО, суми, зафіксовані у розрахунковій книжці за період відключення світла, проводяться через РРО з використанням операції «Службове внесення».

Податкова служба у Рівненській області повідомляє, як проводити операції через РРО після відновлення електропостачання.

Зазначається, що відповідно до п. 7 глави 2 розд. IІI Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів № 547, cума готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків до початку робочого дня, вноситься суб’єктом господарювання протягом робочого дня або перебуває на місці проведення розрахунків на момент виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) чи відключення електроенергії, записується в корінець розрахункової квитанції з поміткою «Службове внесення».

Сума готівки, що вилучається суб’єктом господарювання протягом робочого дня з місця проведення розрахунків, записується у корінець розрахункової квитанції з поміткою «Службова видача».

Отже, у розрахунковій книжці (далі – РК) записом «Службове внесення» фіксується сума готівки, яка була на місці проведення розрахункових операцій на час відключення електроенергії та початку роботи з використанням РК.

Згідно з п. 10 розд. III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням книги обліку розрахункових операцій та РК, то після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням РК, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам’яті) - за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою податку на додану вартість, після чого слід виконати Z-звіт. За потреби виконується операція «службове внесення» на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків.

Тобто після відновлення постачання електроенергії, під час переходу на роботу з РРО, суми, зафіксовані у РК за період відключення електроенергії, проводяться через РРО з використанням операції «Службове внесення», а в РК на цю суму необхідно зробити запис «Службова видача».

Після використання всіх розрахункових квитанцій на реєстраційній сторінці РК необхідно зазначити дату її закінчення та загальну суму розрахунків за всіма розрахунковими квитанціями у книжці.

Раніше ми писали, чи потрібен РРО у разі продажу корпоративних прав через касу.

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