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Скандал в училищі Львівщини: студентів, які побили першокурсників, відрахували

14:59, 11 грудня 2023
Старшокурсників, які побили студентів, відрахували з училища, а також їм загрожує до 4 років ув’язнення.
Скандал в училищі Львівщини: студентів, які побили першокурсників, відрахували
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У Львівській області з професійного училища були відраховані студенти, які були викриті у побитті першокурсників у гуртожитку. Про це повідомив Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

У відомстві наголосили, що будь-які прояви цькування серед учасників освітнього процесу категорично засуджуються. Ганебний випадок, який трапився в одному із навчальних закладів, вважається абсолютно неприпустимим з етичних, моральних та правових позицій.

«Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку», - зазначили у повідомленні.

Департамент освіти відзначив, що відповідно до закону про освіту батьки зобов’язані формувати у своїх дітей повагу до гідності, прав і свобод людини, дотримання законів та етичних норм, а також виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших та навколишнього середовища.

«На відео, яке було поширено в мережі Інтернет, зафіксовано, як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег», - підкреслили у департаменті.

Крім того, в управлінні заявили про впровадження ряду заходів для запобігання та протидії випадкам цькування в навчальних закладах.

Нагадаємо, що через напад на студентів першого курсу у професійному училищі на Львівщині розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

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