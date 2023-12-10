Посвята в студенти з кулаками: на Львівщині поліція розпочала кримінальне провадження щодо побиття першокурсників

У Львівській області старшокурсники одного з училищ влаштували «посвяту» для новачків, побивши їх.

В училищі Львівщини стався напад на студентів першого курсу, в результаті було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, – зазначила поліція Львівської області.

Відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах 8 грудня, зафіксували, як кілька молодих осіб, ймовірно, старших студентів цього навчального закладу, били по голові та тулубу кількох інших хлопців – ймовірно, новостворених студентів того ж училища. На відео помітно, що старшокурсники використовували боксерські рукавиці. Також було багато свідків побиття.

Все це відбувалося в одному із гуртожитків закладу. Як повідомили Телеграм-канали, які опублікували відео, студенти влаштували «посвяту-заселення» для новеньких.

Тепер причетним до побоїв загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Правоохоронці вже ідентифікували всіх осіб, що брали участь у цьому нещасному інциденті. Досудове розслідування триває, а з потерпілими працюють психологи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.