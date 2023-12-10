Прикордонники викрили втікачів-ухилянтів з підробленими документами

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

Прикордонники викрили втікачів-ухилянтів з підробленими документами

15:19, 10 грудня 2023
Прикордонники викрили чотирьох ухилянтів з підробленими документами про інвалідність та непридатність до військової служби.
Прикордонники викрили втікачів-ухилянтів з підробленими документами
Джерело фото: ДПСУ
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Протягом останнього тижня прикордонники Мукачівського загону виявили та зупинили чотирьох осіб, які намагалися перетнути українсько-румунський кордон, пред'явивши фальшиві документи. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Один з чоловіків пред'явив документи, серед яких була довідка для отримання пільг інвалідами, але її інформація була недостовірною, оскільки ця особа не мала права на пенсію або соціальну допомогу. Інший індивід намагався пройти прикордонний контроль, показавши нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення ІІ групи інвалідності своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії. Третій особа подавалася за військовозобов’язаним і намагалася виїхати, маючи недійсне тимчасове посвідчення та підроблену довідку про медичну непридатність до військової служби. Остання особа також спробувала перетнути кордон, пред'явивши фальшиву довідку про непридатність до військової служби.

Усі надані документи виявилися підробленими. Правопорушників передали співробітникам Національної поліції для подальшого проведення відповідної перевірки та заходів відповідно до закону.

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