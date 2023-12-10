Прикордонники викрили втікачів-ухилянтів з підробленими документами

Прикордонники викрили чотирьох ухилянтів з підробленими документами про інвалідність та непридатність до військової служби.

Джерело фото: ДПСУ

Протягом останнього тижня прикордонники Мукачівського загону виявили та зупинили чотирьох осіб, які намагалися перетнути українсько-румунський кордон, пред'явивши фальшиві документи. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Один з чоловіків пред'явив документи, серед яких була довідка для отримання пільг інвалідами, але її інформація була недостовірною, оскільки ця особа не мала права на пенсію або соціальну допомогу. Інший індивід намагався пройти прикордонний контроль, показавши нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення ІІ групи інвалідності своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії. Третій особа подавалася за військовозобов’язаним і намагалася виїхати, маючи недійсне тимчасове посвідчення та підроблену довідку про медичну непридатність до військової служби. Остання особа також спробувала перетнути кордон, пред'явивши фальшиву довідку про непридатність до військової служби.

Усі надані документи виявилися підробленими. Правопорушників передали співробітникам Національної поліції для подальшого проведення відповідної перевірки та заходів відповідно до закону.

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