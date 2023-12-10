Пограничники разоблачили беглецов-уклонистов с поддельными документами

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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

Депутаты предлагают определить процедуру участия в общем собрании общества через представителей

Предлагается, чтобы при принятии решений на общем собрании участников общества представитель был обязан голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

  1. В Украине

Пограничники разоблачили беглецов-уклонистов с поддельными документами

15:19, 10 декабря 2023
Пограничники разоблачили четырех уклонистов с поддельными документами об инвалидности и непригодности к военной службе.
Пограничники разоблачили беглецов-уклонистов с поддельными документами
Источник фото: ГПСУ
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В течение последней недели пограничники Мукачевского отряда обнаружили и остановили четырех человек, которые пытались пересечь украинско-румынскую границу, предъявив фальшивые документы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Один из мужчин предъявил документы, среди которых была справка для получения льгот инвалидами, но ее информация была недостоверной, поскольку это лицо не имело права на пенсию или социальную помощь. Другой индивид пытался пройти пограничный контроль, показав нотариально заверенную копию пенсионного удостоверения II группы инвалидности своей жены и копию справки медико-социальной экспертной комиссии. Третий человек подавался за военнообязанного и пытался выехать, имея недействительное временное удостоверение и поддельную справку о медицинской непригодности к военной службе. Последнее лицо также попыталась пересечь границу, предъявив фальшивую справку о непригодности к военной службе.

Все предоставленные документы оказались поддельными. Правонарушителей передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшего проведения соответствующей проверки и мероприятий в соответствии с законом.

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