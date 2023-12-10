Пограничники разоблачили беглецов-уклонистов с поддельными документами

Пограничники разоблачили четырех уклонистов с поддельными документами об инвалидности и непригодности к военной службе.

Источник фото: ГПСУ

В течение последней недели пограничники Мукачевского отряда обнаружили и остановили четырех человек, которые пытались пересечь украинско-румынскую границу, предъявив фальшивые документы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Один из мужчин предъявил документы, среди которых была справка для получения льгот инвалидами, но ее информация была недостоверной, поскольку это лицо не имело права на пенсию или социальную помощь. Другой индивид пытался пройти пограничный контроль, показав нотариально заверенную копию пенсионного удостоверения II группы инвалидности своей жены и копию справки медико-социальной экспертной комиссии. Третий человек подавался за военнообязанного и пытался выехать, имея недействительное временное удостоверение и поддельную справку о медицинской непригодности к военной службе. Последнее лицо также попыталась пересечь границу, предъявив фальшивую справку о непригодности к военной службе.

Все предоставленные документы оказались поддельными. Правонарушителей передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшего проведения соответствующей проверки и мероприятий в соответствии с законом.

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