В Конгрессе США призвали украинское правительство снять запрет на усыновление украинских детей американцами

В Конгрессе США представили резолюцию по международному усыновлению, в частности, отменить ограничения Украины усыновления детей иностранцами.

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В Конгрессе США представили резолюцию, которая призывает правительство Украины отменить ограничения по усыновлению детей иностранцами. Ее автором является представитель Палаты представителей Крис Смит.

В документе отмечается, что международное усыновление может стать важным путем объединения детей, которые нуждаются в родителях, и семей, которые хотят и могут создать для них теплую и восприимчивую среду. По словам Смита, усыновление иностранцами отвечает интересам украинских детей, которые нуждаются в здоровом, безопасном и стабильном окружении.

"Международное усыновление может быть очень полезным способом соединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые желают и могут открыть для них свои сердца и дома", - говорится в документе.

Присоединился к этой инициативе еще один представитель Палаты представителей Дональд Норкросс из Нью-Джерси, который отметил, что меры, введенные правительством Украины, имели целью обеспечить безопасность детей. Однако в связи с продолжением боевых действий, процедуру усыновления следует восстановить.

Запрет на усыновление украинских детей иностранцами был введен из-за военного положения в Украине. Согласно закону, во время этого периода усыновление детей иностранцами и гражданами Украины, которые проживают за рубежом или на территориях, оккупированных российскими силами, было приостановлено.

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