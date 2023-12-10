У Конгресі США закликали український Уряд зняти заборону на усиновлення українських дітей американцями

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. У світі

У Конгресі США закликали український Уряд зняти заборону на усиновлення українських дітей американцями

11:49, 10 грудня 2023
У Конгресі США представили резолюцію щодо міжнародного усиновлення, зокрема, скасувати обмеження України усиновлення дітей іноземцями.
У Конгресі США закликали український Уряд зняти заборону на усиновлення українських дітей американцями
Джерело фото: antikor
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У Конгресі США представили резолюцію, яка закликає уряд України скасувати обмеження щодо усиновлення дітей іноземцями. ЇЇ автором є представник Палати представників Кріс Сміт.

У документі зазначається, що міжнародне усиновлення може стати важливим шляхом об'єднання дітей, які потребують батьків, і сімей, які бажають та можуть створити для них тепле та сприйнятливе середовище. За словами Сміта, усиновлення іноземцями відповідає інтересам українських дітей, які потребують здорового, безпечного та стабільного оточення.

 «Міжнародне усиновлення може бути дуже корисним способом з’єднати дітей, які потребують батьків, із сім’ями, які бажають і можуть відкрити для них свої серця та домівки», – йдеться в документі.

Долучився до цієї ініціативи ще один представник Палати представників Дональд Норкросс з Нью-Джерсі, який зауважив, що заходи, запроваджені урядом України, мали на меті забезпечити безпеку дітей. Однак у зв'язку з продовженням бойових дій, процедуру усиновлення слід відновити.

Заборона на усиновлення українських дітей іноземцями була введена через воєнний стан в Україні. Згідно із законом, під час цього періоду усиновлення дітей іноземцями та громадянами України, які проживають за кордоном або на територіях, окупованих російськими силами, було призупинено.

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