У Конгресі США закликали український Уряд зняти заборону на усиновлення українських дітей американцями

У Конгресі США представили резолюцію щодо міжнародного усиновлення, зокрема, скасувати обмеження України усиновлення дітей іноземцями.

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У Конгресі США представили резолюцію, яка закликає уряд України скасувати обмеження щодо усиновлення дітей іноземцями. ЇЇ автором є представник Палати представників Кріс Сміт.

У документі зазначається, що міжнародне усиновлення може стати важливим шляхом об'єднання дітей, які потребують батьків, і сімей, які бажають та можуть створити для них тепле та сприйнятливе середовище. За словами Сміта, усиновлення іноземцями відповідає інтересам українських дітей, які потребують здорового, безпечного та стабільного оточення.

«Міжнародне усиновлення може бути дуже корисним способом з’єднати дітей, які потребують батьків, із сім’ями, які бажають і можуть відкрити для них свої серця та домівки», – йдеться в документі.

Долучився до цієї ініціативи ще один представник Палати представників Дональд Норкросс з Нью-Джерсі, який зауважив, що заходи, запроваджені урядом України, мали на меті забезпечити безпеку дітей. Однак у зв'язку з продовженням бойових дій, процедуру усиновлення слід відновити.

Заборона на усиновлення українських дітей іноземцями була введена через воєнний стан в Україні. Згідно із законом, під час цього періоду усиновлення дітей іноземцями та громадянами України, які проживають за кордоном або на територіях, окупованих російськими силами, було призупинено.

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