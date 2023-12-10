Посвящение в студенты с кулаками: на Львовщине полиция начала уголовное производство по избиению первокурсников

Во Львовской области старшекурсники одного из училищ устроили "посвящение" для новичков, избив их.

В училище Львовщины произошло нападение на студентов первого курса, в результате было начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, - отметила полиция Львовской области.

Видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях 8 декабря, зафиксировали, как несколько молодых людей, вероятно, старших студентов этого учебного заведения, били по голове и туловищу нескольких других ребят - вероятно, новосозданных студентов того же училища. На видео заметно, что старшекурсники использовали боксерские перчатки. Также было много свидетелей избиения.

Все это происходило в одном из общежитий заведения. Как сообщили Телеграмм-каналы, которые опубликовали видео, студенты устроили "посвящение-заселение" для новеньких.

Теперь причастным к побоям грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Правоохранители уже идентифицировали всех лиц, участвовавших в этом несчастном инциденте. Досудебное расследование продолжается, а с пострадавшими работают психологи.

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