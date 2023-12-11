Скандал в училище Львовщины: студентов, которые избили первокурсников, отчислили

Старшекурсников, которые избили студентов, отчислили из училища, а также им грозит до 4 лет заключения.

Во Львовской области из профессионального училища были отчислены студенты, которые были уличены в избиении первокурсников в общежитии. Об этом сообщил Департамент образования и науки Львовской областной государственной администрации.

В ведомстве отметили, что любые проявления травли среди участников образовательного процесса категорически осуждаются. Позорный случай, который произошел в одном из учебных заведений, считается абсолютно недопустимым с этических, моральных и правовых позиций.

«Лица, совершившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития», - отметили в сообщении.

Департамент образования отметил, что согласно закону об образовании родители обязаны формировать у своих детей уважение к достоинству, правам и свободам человека, соблюдение законов и этических норм, а также воспитывать ответственное отношение к собственному здоровью, здоровью других и окружающей среды.

«На видео, которое было распространено в сети Интернет, зафиксировано, как в общежитии старшекурсники издеваются над первокурсниками, демонстрируя пренебрежение к общепринятым нормам и правилам поведения, неуважение достоинства коллег», - подчеркнули в департаменте.

Кроме того, в управлении заявили о внедрении ряда мер для предотвращения и противодействия случаям травли в учебных заведениях.

Напомним, что из-за нападения на студентов первого курса в профессиональном училище на Львовщине начато уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

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