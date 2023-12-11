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  1. В мире

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести из-за Венгрии — СМИ

13:32, 11 декабря 2023
ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины на март.
Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести из-за Венгрии — СМИ
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В Европейском Союзе могут отложить начало переговоров о вступлении Украины до марта 2024 года из-за позиции Венгрии. Об этом утверждает издание Euractiv.

Издание отмечает, что на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждаться сразу несколько вопросов, касающихся Украины. Первое из них - это начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против рф.

Источник добавляет, что высокопоставленные дипломаты ЕС заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению могут быть перенесены на март.

«Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие переживают, что в этот раз венгерского лидера не удастся убедить», - отмечает издание.

Ранее мы писали, что Венгрия к предстоящему саммиту Евросоюза блокирует все вопросы по Украине.

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