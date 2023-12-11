Початок переговорів щодо вступу України до ЄС можуть перенести через Угорщину — ЗМІ

ЄС може відкласти початок переговорів щодо вступу України на березень.

У Європейському Союзі можуть відкласти початок переговорів щодо вступу України до березня 2024 року через позицію Угорщини. Про це стверджує видання Euractiv.

Видання зазначає, що на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня обговорюватимуться одразу кілька питань щодо України. Перший з них – це початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки та виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.

Джерело додає, що високопоставлені дипломати ЄС заявили, що у разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу можуть бути перенесені на березень.

«Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень за остаточних умов. Інші переживають, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати», - зазначає видання.

Раніше ми писали, що Угорщина до майбутнього саміту Євросоюзу блокує усі питання щодо України.

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