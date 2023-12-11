Ірландія готується суттєво скоротити виплати українським біженцям: що відомо

Уряд країни обговорить скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів.

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Ірландія має намір схвалити значне скорочення пільг для українських біженців, щоб зменшити наплив людей до країни. Про це повідомляє The Irish Times.

Так, уряд 11 грудня почне обговорювати питання урізання виплат та скорочення терміну безкоштовного проживання українців.

На засіданні міністри планують обговорити пропозиції міністра з питань інтеграції Родеріка О'Гормана про скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів. Розгляд цього питання Кабміном у повному складі має відбутися у вівторок.

Згідно із планом зміни допомоги, виплати у розмірі 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 євро на тиждень. Це сума, яку виплачують шукачам притулку з інших країн. Крім того, очікується, що новоприбулих українців розміщуватимуть у державному житлі на 90 днів, а потім попросять знайти своє.

Джерела в усіх трьох урядових партіях повідомили, що ці плани можуть узгодити вже цього тижня. Зазначається, що зміни не стосуватимуться 100 тисяч українських біженців в Ірландії, які вже отримали прихисток у країні, а лише тих, хто прибуде у майбутньому.

Урядовці вважають, що скорочення пільг має стати сигналом, що Ірландія досягла свого ліміту в кількості українців, яких вона може прийняти. За даними Мінюсту, що третина українців приїхали до Ірландії з іншої безпечної країни. Чиновники припускають, що причина у привабливих соціальних виплатах в Ірландії.

Між тим, захисники інтересів біженців виступають проти зміни програми допомоги.

«Ми рішуче застерігаємо від 90-денного обмеження, оскільки переважній більшості людей буде важко, якщо не неможливо, знайти житло, щоб переїхати», – заявив виконавчий директор Ірландської ради у справах біженців Нік Хендерсон.

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