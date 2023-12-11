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  1. У світі

Велика Британія запускає підрозділ для контролю виконання санкцій проти рф

18:05, 11 грудня 2023
Велика Британія створює Управління із застосування торгівельних санкцій для посилення контролю за виконанням санкцій проти рф.
Велика Британія запускає підрозділ для контролю виконання санкцій проти рф
Джерело фото: gov.uk
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У Великій Британії анонсували створення Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI) з метою посилення контролю над виконанням санкцій, введених після подій, зокрема після нападу росії на Україну. Про це повідомила прес-служба британського уряду.

Згідно з оголошенням, компанії, які спробують уникнути суворих торгівельних санкцій, включаючи ті, що були встановлені у зв'язку з конфліктом в Україні, стикаються з посиленою відповідальністю через створення нового Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI).

Міністр промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані сьогодні, 11 грудня 2023 року, оголосив про створення нового підрозділу, який спрямований на протидію компаніям, що ухиляються від російських санкцій.

OTSI буде відповідальним за цивільне забезпечення виконання торгових санкцій, у тому числі проти Росії. Він буде сприяти підприємствам у дотриманні санкцій, вивчати можливі порушення, накладати цивільні штрафи та передавати справи до HMRC для подальшого розслідування, якщо це необхідно.

Компетенція OTSI буде включати в себе контроль над діяльністю компаній, які можуть уникнути санкцій, використовуючи інші країни для транспортування товарів.

Попередньо планується, що Велика Британія оголосить про нові санкції стосовно останніх предметів, знайдених на бойових майданчиках в Україні, таких як машинні деталі і електроніка, а також продукція, яка забезпечує прибуток для фінансування військових дій путіна.

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