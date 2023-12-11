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Шостий ААС до Дня Святого Миколая організував благодійну виставу, глядачами якої стали діти з Донецької та Луганської областей

13:24, 11 грудня 2023
У актовому залі суду відбулася премʼєра благодійної новорічної вистави для діток.
Шостий ААС до Дня Святого Миколая організував благодійну виставу, глядачами якої стали діти з Донецької та Луганської областей
Джерело фото: 6ААС
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До Дня Святого Миколая у актовому залі Шостого апеляційного адміністративного суду 7 грудня відбулася премʼєра благодійної новорічної вистави за мотивами твору «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», глядачами якої стали діти з Донецької та Луганської областей.

З вітальною промовою виступила голова Шостого ААС, Олена Кузьмишина, яка зазначила, що у цей складний час важливо докладати зусилля для того, аби подарувати дітям радість, адже саме підростаюче покоління працюватиме на відбудову нашої країни та запросила гостів вистави доєднатися до благодійного збору для допомоги дітям, постраждалим унаслідок війни.

На премʼєру вистави також завітав голова КАС ВС Михайло Смокович, який приєднався до привітань із Днем Святого Миколая та подякував Шостому ААС за запрошення стати свідком такої важливої події.

Режисером-постановником вистави виступила Мане Казарян, а головні ролі у виставі зіграли Віталій Васильєв, Наталя Басай, Керім Керімов, Антоніна Коваленко, Андрій Мідянка, Ярослав Шевчук, Ольга Смовж, Мальвіна Кузьмич, Дарʼя Заміхановська, Андрій Пірус, Валентина Колумбет, Ігор Яськів, Борис Кузьмук, Людмила Білоус, Павло Верес, Надія Кірієнко, Костя Ферманюк та Тетяна Кінзерська.

Джерело фото: 6ААС

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