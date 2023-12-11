Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Почему в законе об отделении САП от Офиса Генпрокурора перед принятием изменили нормы о размере должностных окладов

В законе об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры перед принятием во втором чтении изменили порядок расчета окладов в САП.

Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

Верховный Суд указал на прямое действие во времени решений Конституционного Суда Украины

Вечный вопрос положительного (неретроспективного) действия во времени решений КСУ, - ответ Верховного Суда.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

  1. Суд инфо

Шестой ААС ко Дню Святого Николая организовал благотворительное представление, зрителями которого стали дети из Донецкой и Луганской областей

13:24, 11 декабря 2023
В актовом зале суда состоялась премьера благотворительного новогоднего представления для детей.
Шестой ААС ко Дню Святого Николая организовал благотворительное представление, зрителями которого стали дети из Донецкой и Луганской областей
Источник фото: 6ААС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

До Дня Святого Миколая у актовому залі Шостого апеляційного адміністративного суду 7 грудня відбулася премʼєра благодійної новорічної вистави за мотивами твору «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», глядачами якої стали діти з Донецької та Луганської областей.

З вітальною промовою виступила голова Шостого ААС, Олена Кузьмишина, яка зазначила, що у цей складний час важливо докладати зусилля для того, аби подарувати дітям радість, адже саме підростаюче покоління працюватиме на відбудову нашої країни та запросила гостів вистави доєднатися до благодійного збору для допомоги дітям, постраждалим унаслідок війни.

На премʼєру вистави також завітав голова КАС ВС Михайло Смокович, який приєднався до привітань із Днем Святого Миколая та подякував Шостому ААС за запрошення стати свідком такої важливої події.

Режисером-постановником вистави виступила Мане Казарян, а головні ролі у виставі зіграли Віталій Васильєв, Наталя Басай, Керім Керімов, Антоніна Коваленко, Андрій Мідянка, Ярослав Шевчук, Ольга Смовж, Мальвіна Кузьмич, Дарʼя Заміхановська, Андрій Пірус, Валентина Колумбет, Ігор Яськів, Борис Кузьмук, Людмила Білоус, Павло Верес, Надія Кірієнко, Костя Ферманюк та Тетяна Кінзерська.

Источник фото: 6ААС

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Світлана Дегтярьова
    Світлана Дегтярьова
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду