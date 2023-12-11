На Харьковщине устанавливают защитные сооружения модульного типа: фото

Всего в Харьковской области планируется обустроить 65 защитных сооружений модульного типа.

Источник фото: kharkivoda.gov.ua

На Харьковщине устанавливают защитные сооружения модульного типа. Как рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, на сегодняшний день уже установлено 11 таких сооружений в области.

«Стоимость одного быстровозводимого защитного сооружения составляет 1,9 миллиона гривен. В рамках Программы территориальной обороны Харьковской области на 2022-2023 годы 70% финансирования происходит за счет местных бюджетов, а 30% – областного бюджета», – отметил Олег Синегубов.

В областной военной администрации пишут, что всего в Харьковской области планируется обустроить 65 защитных сооружений модульного типа.

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