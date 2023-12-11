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  1. В мире

В Латвии начали уголовный процесс относительно возможных поставок микросхем в россию

17:28, 11 декабря 2023
Арестованы два представителя зарегистрированного в Латвии предприятия по подозрению в поставках микросхем в россию в обход санкций.
В Латвии начали уголовный процесс относительно возможных поставок микросхем в россию
Источник фото: delfi
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Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс против представителей зарегистрированного в Латвии предприятия по подозрению в поставках электронных компонентов в Россию для использования в военных целях, - сообщает Delfi со ссылкой на информацию из СГБ.

Уголовный процесс был начат 28 ноября этого года в связи с нарушением санкций Европейского союза в отношении россии, согласно первой части 84 статьи Уголовного закона.

В ходе расследования СГБ получила информацию о поставках зарегистрированного в Латвии предприятия электронных компонентов российскому предприятию, которые используются в производстве военных товаров, на сумму более полумиллиона евро.

4 декабря этого года, в рамках уголовного процесса, СГБ провела уголовно-процессуальные действия на шести объектах в Риге, связанных с латвийским предприятием. Во время обысков были изъяты многочисленные документы и носители информации.

Во время проведения уголовно-процессуальных мероприятий, СГБ задержала трех человек, имеющих отношение к предприятию. Двум из них применена мера пресечения в виде ареста, к третьему - избрана мера пресечения в виде ограничения свободы.

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