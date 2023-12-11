У Латвії розпочали кримінальний процес щодо можливого постачання мікросхем до росії

Арештовано двох представників зареєстрованого в Латвії підприємства за підозрою у постачанні мікросхем до росії в обхід санкцій.

Джерело фото: delfi

Служба державної безпеки Латвії розпочала кримінальний процес проти представників зареєстрованого в Латвії підприємства через підозру у постачанні електронних компонентів до росії для використання у військових цілях, – повідомляє Delfi з посиланням на інформацію з СДБ.

Кримінальний процес був розпочатий 28 листопада цього року у зв'язку з порушенням санкцій Європейського союзу стосовно росії, згідно з першою частиною 84 статті Кримінального закону.

Під час розслідування СДБ отримала інформацію про постачання зареєстрованого в Латвії підприємства електронних компонентів до російського підприємства, які використовуються у виробництві військових товарів, на суму понад півмільйона євро.

4 грудня цього року, у рамках кримінального процесу, СДБ провела кримінально-процесуальні дії на шести об'єктах у Ризі, що пов'язані з латвійським підприємством. Під час обшуків було вилучено численні документи та носії інформації.

Під час проведення кримінально-процесуальних заходів, СДБ затримала трьох осіб, які мають відношення до підприємства. Двом із них застосовано запобіжний захід у вигляді арешту, до третього — обрано запобіжний захід, у вигляді обмеження свободи.

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