Трьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

Комісія повідомила, що троє суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя.

Фото: vkksu.gov.ua

8 грудня у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Орленко Валентина Іванівна - Черкаський окружний адміністративний суд - 686,75 балів - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення внести на розгляд Комісії у пленарному складі

Сітніков Тимур Борисович - Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області - 770,25 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення внести на розгляд Комісії у пленарному складі

Логвінов Андрій Олександрович - Валківський районний суд Харківської області - 759,375 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення внести на розгляд Комісії у пленарному складі.

Раніше ми писали, що шістьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді.

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